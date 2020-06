FIFA 21 kommt im Oktober. Das steht fest. Und es kommt für den PC via Steam und nicht mehr nur beschränkt auf EA Origin. Aber es gibt auch weniger gute Nachrichten für PC-Spieler.

Dass FIFA 21 als erster Teil der Fußball-Reihe auf Steam veröffentlicht wird im Rahmen der Rückkehr der EA-Titel auf die Plattform, ist eine gute Nachricht für viele Spieler. Aber wie es immer so ist, gibt es einen Haken. Wer nämlich das FAQ zum neuen Teil durchblättert, findet einen Satz, der wohl vielen PC-Spielern sauer aufstoßen wird.

Denn auch wenn FIFA 21 für die neue Konsolengeneration erscheinen wird, so wird die PC-Version lediglich auf den Versionen der aktuellen Generation, also PS4 und Xbox One, basieren. Wer also hofft, mit seinem kräftigen Rechenknecht in neue optische Dimensionen vorzustoßen, wird enttäuscht. Zwar ist es bei der FIFA-Reihe nichts Neues, dass die PC-Version hinter den Konsolenversionen hinterher hinkt, und nicht jeder hat einen potenten Rechner daheim, eine Enttäuschung ist das aber dennoch.

Ein schwacher Trost: Auch Switch-Besitzer bekommen in diesem Jahr nicht viel geboten. Wie ebenfalls dem FAQ zu entnehmen ist, verfügt die Switch-Version zwar über die übliche Saison-Updates wie neue Kader, sowie ein paar Überarbeitungen der In-Game-Menüs und Overlays, spielerische Neuerungen dürft ihr allerdings nicht erwarten, ebenso wenig wie neue Spielmodi. Puh.