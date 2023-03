Far Cry gehört neben der Assassin's-Creed-Reihe sicherlich zu Ubisofts Gelddruckmaschinen. Das bestätigt auch der Meilenstein, den Far Cry 5 nach nunmehr fünf Jahren geknackt hat.

Dass Ubisoft einige Marken hat, die über Wohl und Wehe des Publishers entscheiden, dürfte jedem bekannt sein. Auch wenn nicht jedes Spiel ein Hit ist - bei Far Cry und Assassin's Creed ist der Erfolg fast vorprogrammiert. Das zeigt auch der Meilensteil bei den Spielerzahlen, denn der fünfte Teil der Reihe nun nach einem Free Weekend geknackt hat.

Wie Ubisoft via Twitter bekannt gab, haben sich nunmehr nämlich über 30 Millionen Spieler mit Far Cry 5 beschäftigt und sich in Hope County gegen den Kult von Joseph Seed gestellt. Das ist nicht gerade wenig, auch wenn es nicht bedeutet, dass das Spiel auch 30 Millionen Mal verkauft wurde.

Den letzten Schub dürfte das vergangene Wochenende gebracht haben. Nach der Veröffentlichung eines 60-fps-Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S hat der Publisher nämlich ein Free Weekend angeleiert, an welchem das Spiel komplett kostenlos gezockt werden konnte. Zudem ist das Spiel derzeit als Bestandteil von Playstation Plus Extra und Xbox Game Pass spielbar.

Angesichts des Erfolgs ist es wenig verwunderlich, dass Far Cry auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Ubisoft-Portfolios sein dürfte. Aktuellen Meldungen zufolge soll Ubisoft bereits an zwei weiteren Titeln der Reihe arbeiten. Zum einen ist die Rede von einem neuen Singleplayer-Titel namens Far Cry 7 (ach, wer hätte das gedacht), zum anderen vermelden Gerüchte die Entwicklung eines Project Maverick benannten Multiplayer-Ablegers, der in Alaska angesiedelt sein soll. Beide Titel sollen angeblich für Herbst 2025 angepeilt sein.