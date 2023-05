Kurzinfo

Im postapokalyptisches Rollenspiel Fallout: New Vegas erleben Spieler New Vegas, eine Stadt, in der man dazu verdonnert wird, sich sein eigenes Grab zu schaufeln, bevor man eine Kugel kassiert und seinem qualvollen Schicksal überlassen wird … und ab diesem Punkt wird’s erst richtig übel. Eine Stadt voller Träumer und Schurken und sich bekriegender Fraktionen, die in der Wüstenoase die Kontrolle an sich reißen wollen. Ein Ort, an dem sich der richtige Typ Mann mit dem richtigen Waffenarsenal noch einen Namen machen kann – und auf dem Weg dahin pflastern mehr als nur eine oder zwei Leichen seinen Weg. In der Fortsetzung des besten Videospiels 2008 (Fallout 3) gilt es, sich im bevorstehenden Krieg auf eine Seite zu schlagen oder sich selbst zum König von New Vegas zu krönen.