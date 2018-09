So groß fällt der Beta-Download aus!

In dieser Woche hat Bethesda Nägel mit Köpfen gemacht, was den Starttermin für die Beta-Testphase im neuen Fallout 76 betrifft. Jetzt wurde auch die Downloadgröße des Clients vorab bekannt.

Nachdem Bethesda erst unter der Woche bestätigte, dass die Beta-Testphase in Fallout 76 zunächst ab dem 23. Oktober auf der Xbox One und dann ab dem 30. Oktober auch auf PS4 und PC starten wird, hat man jetzt noch eine weitere wichtige Info preisgegeben: die Downloadgröße. Wer an der B.E.T.A. teilnehmen möchte, sollte demnach zuvor schonmal eine längere Downloadzeit einplanen.

Wie den offiziellen FAQ zu Fallout 76 nämlich mittlerweile zu entnehmen ist, wird der Client für die Testphase vor dem offiziellen Release satte 45 GB schwer sein - so zumindest der aktuelle Stand, der sich vermutlich aber nicht mehr ganz gravierend ändern dürfte. Gegenwärtig gibt es keinerlei Pläne für einen Pre-Download, so dass ihr zum jeweiligen Beta-Starttermin den Download erst noch in Kauf nehmen müsst, bevor ihr loslegen könnt.

Womöglich entscheidet man sich bei Bethesda aber auch noch um und bietet im Vorfeld einen Pre-Download an. Sollte das der Fall sein, dann lest ihr darüber natürlich wieder bei Gameswelt.

Für PC-Spieler eine wichtige Randnotiz: Bislang gibt es keine offiziellen PC-Systemanforderungen, auch weil man sich bei Bethesda immer noch in der Testphase befindet, was Kompatibilitäten betrifft. Ist diese Phase abgeschlossen, wird man minimale und empfohlene Systemkonfigurationen noch gesondert mitteilen.

Die Vollversion von Fallout 76 soll ab dem 14. November 2018 für PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein.