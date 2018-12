Neues von der Fallout-76-Front. Die Preise der Ingame-Währung Atome unterscheidet sich von Plattform zu Plattform teils drastisch. Auf einer Konsole sind Atome sogar doppelt so teuer wie anderswo.

Amazon-Kunden in Großbritannien, die sich für den Kauf der Fallout-76-Ingame-Währung Atome interessieren, werden derzeit ordentlich über den Tisch gezogen. Dort kosten die Atome, die im Spiel gegen Skins und möglicherweise bald auch Lootboxen eingetauscht werden können für die PlayStation 4 deutlich mehr als auf anderen Plattformen. Wir sprechen nicht von ein paar Cent, sondern von Aufschlägen von bis zu 150 Prozent.

Während 2.000 Atome plus 400 Bonuseinheiten für die Xbox One dort 15,99 Pfund kosten werden für dieselbe Menge auf der PS4 sage und schreibe 39,99 Pfund verlangt. Die Special Edition des Spiels ist bereits für weniger zu haben. Anzumerken ist, dass in beiden Fällen Amazon selbst der Verkäufer ist, es sich also um keinen willkürlichen Marketplace-Preis eines Drittanbieters handelt.

Auf Nachfrage von TheSixthAxis bei Amazon handelt es sich laut dem Online-Händler um kein Versehen. Die Preise seien mit dem Inhaber abgesprochen und korrekt. In Deutschland gibt es diesen Preisunterschied nicht. Allgemein steht die Währung ohnehin in der Kritik, da viele Spieler von Fallout 76 sie für zu teuer beziehungsweise ist ihr Gegenwert im Spiel zu gering. Ein - rein kosmentisches Weihnachtsmannkostüm - beispielseweise kostet umgerechnet 20 Dollar.