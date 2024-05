Eigentlich ja ganz nett, dass Bethesda für den Klassiker Fallout 4 parallel zum Hype der Serie ein Next-Gen-Update herausgehauen hat. Kam aber nicht so wirklich gut bei den Fans an und nun wird nachgepatcht.

Ach Bethesda ... So gut gemeint die Idee des Next-Gen-Updates zu Fallout 4 auch war, zumal parallel zum erneuten Boom der Spiele durch den Erfolg der Serie, hatte besagtes Update auch einiges an Problemen im Gepäck. Und damit ist nicht nur gemeint, dass der Großteil der unzähligen Mods nicht mehr mit dem neuen Build funktionierte.

Das Update hatte zudem auch einiges an neuen Bugs und Problemen im Gepäck. Am Wochenende verkündete Bethesda nun, dass am heutigen Montag ein weiteres Update erscheinen wird, und zwar für alle Plattformen. Besagtes neues Update soll unter anderem neue Grafik- und Performance-Einstellungen beinhalten und zudem eine ganze Reihe von Fixes und Verbesserungen enthalten. Na, da sind wir mal gespannt ...

Das Next-Gen-Update zu Fallout 4 bereitete gar so viel Probleme, dass sogar Mods erstellt wurden, um das Update zu deaktivieren. Konsolenspieler zeigten sich zudem enttäuscht über die eher geringen grafischen Veränderungen, wobei man zugestehen muss, dass das Update lediglich die Generierung einer nativen Version für PS5 und Xbox Series X/S darstellt und kein visuelles Upgrade.

Ungeachtet der Probleme des Updates erlebt Fallout 4 nach dem immensen Erfolg der Amazon-Prime-Serie weiter seinen zweiten Frühling. Am Wochenende waren allein auf Steam wieder bis zu 135.000 Spieler gleichzeitig unterwegs. Der bisherige Höhepunkt des Revivals mit 187.468 Spielern vom 28. April wurde allerdings nicht wieder erreicht.

Die famose TV-Serie entwickelt sich laut aktueller Zahlen von Nielsen möglicherweise zur bisher erfolgreichsten Amazon-Serie überhaupt. Fallout hat in der Startwoche die komplette Konkurrenz über alle Streaming-Dienste quasi pulverisiert und unter anderem auch die beste Woche des Serien-Hits Reacher bei weitem übertroffen, was die Viewtime angeht. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel von Fallout bereits in trockenen Tüchern ist.