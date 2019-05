Gibt es auf der diesjährigen E3 in Los Angeles die Rückkehr eines großen Rollenspiel-Franchise? Die Anzeichen verdichten sich, dass auf der Microsoft-Pressekonferenz auch Fable 4 eine größere Rolle einnehmen könnte.

Schon vor langer Zeit machten Gerüchte im Netz die Runde, wonach sich längst ein neuer Ableger der Fable-Reihe in Arbeit befinden soll. Schon vor Jahren gab es Berichte, wonach das für Forza Horizon bekannte Entwicklerstudio Playground Games an Fable 4 arbeiten soll. Auf der E3 2018 im vergangenen Jahr bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer dann, dass das Studio tatsächlich mit einem Open-World-Rollenspiel beschäftigt ist - und sorgte so für neue Nahrung in Bezug auf die hartnäckigen Spekulationen. Jetzt könnte das Thema zu einem Ende kommen.

Im Netz gibt es jetzt nämlich gewissermaßen neue Hinweise darauf, dass Fable 4 auf der E3 2019 in Los Angeles wirklich offiziell angekündigt werden könnte. Wie der Reddit-Nutzer snow9876 festgestellt hat, ist bei Microsofts Streaming-Dienst Mixer nun Fable 4 in der Suche aufgetaucht, wenn Spieler Ausschau nach gestreamten Spielen halten. Möglicherweise handelt es sich dabei um Vorbereitungen auf die E3-Pressekonferenz in Kürze und darauffolgende Übertragungen durch Microsoft und Playground Games.

In den NeoGAF-Foren meldete sich unlängst außerdem ein Nutzer zu Wort, der sich auf einen Insider der Spieleindustrie beruft. Damals wurde mutmaßlich die komplette E3-Pressekonferenz von Microsoft geleakt - und hier war zumindest auch von einem Fable-Reboot explizit die Rede. Gleichzeitig gab es aber auch schon Gerüchte, wonach das nächste Fable nicht mehr für die aktuelle Xbox One, sondern bereits für die Next-Gen-Xbox erscheinen könnte.

Spätestens in wenigen Wochen zur E3-Konferenz von Microsoft am 09. Juni sollte Klarheit herrschen. Es ist davon auszugehen, dass zumindest ein cineastischer erster Teaser gezeigt wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.