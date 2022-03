Capcom hat beim gestrigen Playstation State of Play einen neuen Titel vorgestellt. Das Actionspiel nennt sich Exoprimal und ihr verkloppt darin Dinosaurier mit einem Mech-Anzug. Uff.

Wenn ihr schon immer mal in einen Mech-Suit schlüpfen wolltet, um eine Invasion von Dinosauriern in einer futuristischen Stadt zu stoppen, dann seid ihr bei Capcoms neuem Titel Exoprimal genau richtig. Das gestern angekündigte Actionspiel soll 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Offenbar handelt es sich dabei um eine Art PvPvE-Titel, in welchem zwei Teams von jeweils fünf Mitspielern gegen Horden von einfallenden Dinos antreten. Der Hauptspielmodus nennt sich Dino Survival. Darin müssen die beiden Teams im Wettstreit dynamische Missionsziele absolvieren. Meist kloppt ihr euch mit Dinos, müsst Stützpunkte verteidigen oder Fracht transportieren. Die Befehle können aber auch lauten, euch mit dem anderen Team anzulegen.

Die Exosuits verfügen über unterschiedliche Eigenschaften für verschiedene Spielweisen. Deadeye dient als Fernkämpfer mit schweren Waffen, Zephyr begibt sich in den Nahkampf, Roadblock fungiert dank Energieschild als Tank, Witchdoctor wiederum als Heiler. Exosuits können im Kampf getauscht werden, um die Taktik der aktuellen Situation anzupassen.

Die Multiplayer-Missionen sollen durch eine Erzählung zusammengehalten werden, in deren Verlauf ihr erfahrt, was eigentlich los ist in der Spielwelt. Weitere Infos zum Spiel sollen im Verlauf des Jahres folgen. Fürs erste gibt es einen Trailer: