Zum Start in die gamescom Opening Night Live am heutigen Abend wurde mit Everywhere direkt ein komplett neuer Titel vorgestellt. Dieser kommt von einem ehemaligen Producer von Grand Theft Auto.

Wer Grand Theft Auto in seiner Vita stehen hat, der bekommt automatisch in Gamer-Kreisen gleich nochmal mehr Aufmerksamkeit. Umso interessanter ist daher vielleicht die erste Neuankündigung im Rahmen der gamescom Opening Night Live am heutigen Abend. Dabei handelt es sich um Everywhere vom schottischen Entwicklerstudio Build A Rocket Boy.

Das Studio wurde vom ehemaligen GTA-Producer Leslie Benzies aufgebaut und hat seither zahlreiche weitere Veteranen der Spieleindustrie für sich gewinnen können. Was haben diese mit Everywhere nun konkret fabriziert? Nunja, das lässt sich nicht ganz genau sagen, denn der Titel verbindet viele Elemente miteinander und ist daher eher ein echter Genre-Mix.

Gameplay, Abenteuer, Kreativität und Entdeckungen sollen nahtlos miteinander verschmelzen und in einer komplett neuen, aus mehreren Welten bestehenden Spielerfahrungen münden. Dabei möchte man vor allen Dingen neu defininieren, wie Spieler miteiander und der digitalen Welt um sie herum kommunizierten und interagieren.

Was das konkret heißt, bleibt abzuwarten, denn im Wesentlichen zeigte man zunächst nur den weiter unten folgenden Teaser. In diesem sind eben die verschiedenen Welten, Sci-Fi-Architektur, Third-Person-Shooting, Renn-Action und augenscheinlich auch ein Hauch von Psycho-Horror zu sehen. Weitere Details werden noch folgen, schließlich ist der Release erst für das kommende Jahr 2023 geplant und lässt daher noch etwas auf sich warten.