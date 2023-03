Quasi alle kompetitiven Onlinespiele haben in irgendeiner Form und in mehr oder weniger größerem Umfang mit Betrügern zu kämpfen, weshalb Entwickler Cheater regelmäßig aus ihren Titeln verbannen, wenn sie überführt werden. Die Macher des Shooters Escape from Tarkov gehen nun aber noch einen Schritt weiter.

Battlestate Games hat zuletzt mal wieder zugeschlagen und etliche Cheater aus dem hauseigenen Extraction-Shooter Escape from Tarkov verbannt. 4.000 Spieler, die des Betrügens überführt wurden, können sich nun nicht mehr in den sich weiter im Early Access befindenden Shooter einloggen - doch im Kampf gegen Cheater gehen die Macher nun noch weiter.

Während man früher einfach nur den betroffenen Spielern mitgeteilt hat, dass man sie entlarvt habe, um sich anschließend mit ihrem Account aus dem Spiel zu verbannen, stellt Battlestate Games diese nun auch noch öffentlich an den Pranger. Via Twitter veröffentlichte man in der Folge nun einen Link zu einem Google Spreadsheet, in dem sich die Nicknames aller Betrüger im Spiel nachlesen lassen.

"Wir haben uns dazu entschieden, die Veröffentlichung von Informationen über große Bannwellen fortzusetzen, die mit Unterstützung von BattleEye-Anticheat umgesetzt werden. Über das Wochenende wurden über 4.000 Cheater aus Escape from Tarkov gebannt", liest sich der Tweet, ehe der Link zum Namensdokument folgt.

Gegenüber TechCrunch äußerte sich dann Dmitri Ogordonikov von Battlestate Games zur neuen Praxis weiter: "Wir wollen, dass die ehrlichen Spieler die Nicknames der Cheater sehen können, damit sie wissen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde und der Cheater, der sie in einem Raid getötet hat, bestraft und gebannt wurde."

Wie steht ihr zu diesem Vorgehen? Unterstützt ihr die Tatsache, dass Battlestate Games jetzt auch die Namen der Betrüger öffentlich macht und diese an den Pranger stellt?