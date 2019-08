Epic Games hat seine Ankündigung in die Tag umgesetzt und bietet ab sofort zwei Indie-Hits für den PC kostenlos an. Auch in der kommenden Woche werdet ihr euch wieder über zwei Titel für lau freuen dürfen.

Wie in der Vorwoche angekündigt hat Epic Games nun im hauseigenen Store die nächsten beiden PC-Vollversionen kostenfrei verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich um gleich zwei von Kritikern gelobte Indie-Perlen.

Inside ist ein spiritueller Nachfolger zum immens erfolgreichen und atmosphärischen Indie-Erfolg Limbo; dieses war zuvor bereits im Epic Games Store kostenlos zu haben. Das Spiel stammt von Playdead und setzt auf ein dunkles Setting und trickreiche Puzzle.

Da das Spiel mitunter auch recht harsche Inhalte bietet, setzt das Unternehmen das Versprechen in die Tat um, auch einen für jüngere Spieler weniger bedenklichen Titel anzubieten. In diesem Fall ist das der Side-Scroller Celeste, der nicht nur auf eine bewegende Story, sondern auch auf einen Retro-Look setzt.

Beide Spiele gibt es nun bis zum 05. September 2019 gratis, dann folgen die nächsten Angebote. Epic Games schnürt einen weiteren Indie-Doppelpack und bietet auch nächste Woche The End is Nigh sowie Abzu für lau an.