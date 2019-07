Der Epic Games Store lockt Spieler mit etlichen kostenlosen Angeboten an, will aber auch mit neuen Features überzeugen. Eine besonders gefragte Funktion wird nun in einigen ersten Spielen getestet.

Zum Ende dieser Woche starteten im Epic Game Store gleich zwei Titel kostenlos durch: Moonlighter und This War of Mine. Aufmerksame Spieler, die sich diese gesichert hatten, stellten in der Folge in Bezug auf Moonlighter etwas Interessantes fest: Im Spiel gab es plötzlich eine Option, um Cloud Save zu aktivieren.

Das Abspeichern von Spielständen in der Cloud zählt zu einem der gefragtesten Features im Epic Games Store, können Spieler ihre Games doch geräteunabhängig über ihren Account vom letzten Spielstand aus fortsetzen. Valves Plattform Steam verfügt schon seit 2008 über Cloud-Savegames - ein Feature, das in der heutigen Zeit eigentlich kaum noch fehlen darf und welches Epic Games folglich dringend nachliefern sollte.

Auf Nachfrage bestätigte Epic-CEO Tim Sweeney, dass das Feature noch nicht offiziell gestartet sei, allerdings in einigen ausgewählten Spielen nun eben getestet wird. In Zukunft wird man das Thema Cloud-Savegames auf weitere Titel ausweiten, bis das Feature dann ganz offiziell im Epic Games Store zur Wahl steht.

Bis es soweit ist, kann aber noch etwas dauern, denn Sweeney stellt fest: "Wir haben noch etwas mehr Arbeit zu erledigen, bevor wir es weitläufiger zur Verfügung stellen können."