Nach A Way Out und Fe: Drei neue Originals angekündigt

Neben den großen Spielen um FIFA 20 und Star Wars Jedi: Fallen Order hat Electronic Arts auf der EA Play bzw. der E3 2019 auch wieder kleinere Titel im Gepäck. Nach den Erfolgen von A Way Out und Fe befinden sich derzeit drei neue EA Originals in Arbeit.

Anlässlich der EA Play 2019 in Los Angeles hat Publisher EA neue bzw. erneuerte Kooperationen mit den unabhängigen Entwicklerstudios Zoink Games, Glowmade und Hazelight Studios bekannt gegeben. Diese werden drei kleinere Titel innerhalb der Reihe EA Originals veröffentlichen, nachdem man zuvor mit A Way Out und Fe diesbezüglich ganz gute Erfahrungen gemacht hat.

Lost in Random ist das neueste Spiel von Zoink Games, das zuvor für das atmosphärische Abenteuer Fe verantwortlich zeichnete. Der Titel soll eine einzigartige Kombination aus rätsel- und kampfbasiertem Gameplay bieten. Auch Strategie, Zufall und Wahrscheinlichkeiten sollen wichtige Rollen im neuen Fantasy-Action-Adventure spielen.

RustHeart wird das Debüt von Glowmade innerhalb der EA Originals darstellen. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das kooperativ gezockt wird. Ihr folgt einem selbstgebauten Roboter-Sidekick auf der Reise nach einem außerirdischen Multiversum. Im Fokus steht dabei vor allen Dingen das gemeinsame Erschaffen eines einzigartigen kooperativen Umfelds, wobei Spielerkreativität und Sprüfarben tragende Rollen einnehmen sollen.

Zu guter letzt arbeitet auch Hazelight an einem neuen Spiel für EA; das Studio zeichnete zuvor für A Way Out verantwortlich und werkelt gegenwärtig an einem noch namenlosen bzw. noch nicht konkreter vorgestellten neuen Koop-Erlebnis. Details sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Matt Bilbey, EVP Strategic Growth bei EA, kommentiert die Ankündigung der neuen EA Originals wie folgt: "Wir möchten weiterhin innovative und kreative neue Spiele der mutigsten unabhängigen Spieleentwickler mit einem weltweiten Publikum von Spielern verbinden. Wir wollen unseren Spielern die vielfältigsten und qualitativ hochwertigsten Inhalte bieten – mit der bestmöglichen Verfügbarkeit. Egal, ob du dich für unsere größten Franchises wie Apex Legends, eines der mehr als 200 Spiele, die gemeinsam mit mehr als 85 Content-Partnern in unserem Origin Access-Abonnement angeboten werden, oder innovative EA Originals wie A Way Out interessierst – wir haben das Richtige für dich."