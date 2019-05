PC-Spieler dürfen sich auch im aktuellen Monat Mai wieder über neue Vollversionen im Rahmen des Abonnements von Origin Access freuen. Worauf ihr euch einstellen könnt, verraten wir euch hier.

Wer Origin Access Basic oder gar das teurere Origin Access Premier kostenpflichtig auf dem PC abonniert hat, bekommt von Electronic Arts auch im Mai wieder frische Vollversionen an die Hand. Jetzt wurde bekannt gegeben, auf welche Spiele ihr euch in The Vault freuen dürft.

Zu den Neuzugängen zählt demnach das rundenbasierte Strategiespiel Into the Breach, in dem ihr Mechs steuert und euch zufallsgenerieren Herausforderungen stellen müsst. Dazu gesellen sich das galaktische FTL: Faster Then Light, der knifflige Plattformer von Shift Quantum sowie das in den 1960er Jahren in Taiwan angesiedelte Detention, in dem unheilvolle Rätsel und dunkle Kreaturen auf euch warten.

Während die oben genannten Spiele sowohl Basic- als auch Premier-Mitgliedern zur Verfügung stehen, erhalten Premier-Abonnenten darüber hinaus exklusiven Zugriff auf die weiteren Titel Tropico 6 sowie Mutant Year Zero: Road to Eden. Allen voran Strategie-Fans kommen in diesem Monat also auf ihre Kosten.

Gerüchte, wonach auch Battlefield V zeitnah zum Angebot zählen könnte, haben sich folglich zunächst noch nicht bestätigt. Entsprechende Spekulationen kamen unlängst im Netz auf, nachdem EA die Landing-Page des Dienstes im Netz überarbeitet hatte.