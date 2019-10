Zuletzt hatten sich die Hinweise ja bereits verdichtet, nun ist es aber wirklich auch offiziell: Die Spiele von Electronic Arts werden zukünftig für PC auch wieder auf Steam angeboten. Den Anfang wird das ambitionierte Star Wars Jedi: Fallen Order machen.

EA selbst hatte ja unlängst via Twitter noch einmal einen Hinweis abgeliefert und ließ heute die Katze aus dem Sack: Künftig wird der Publisher die eigenen Spiele für dem PC auch wieder auf Steam anbieten.

Acht Jahre lang waren EA-Titel nicht bei Steam zu haben, denn seit dem Start der hauseigenen Plattform Origin hat man die eigenen PC-Spiele nur noch dort angeboten. Das wird sich in Kürze wieder ändern. Den Beginn des Steam-Comebacks wird mit Star Wars Jedi: Fallen Order direkt ein Blockbuster und absoluter Hoffnungsträger des Unternehmens markieren; den Star-Wars-Titel könnt ihr direkt zum Release ab dem 15. November auch via Steam zocken und Vorbestellungen sind ab sofort auf der Plattform bereits möglich.

Später in diesem Jahr sollen dann mit Die Sims 4 und Unravel 2 noch zwei weitere bereits erhältliche EA-Titel auf Steam nachfolgen, ehe man 2020 zum großen Wurf ausholt. Im kommenden Jahr will man andere große Titel wie Apex Legends, FIFA 20 oder Battlefield V auf Steam etablieren; diese waren allesamt bislang ausschließlich via Origin auf dem PC spielbar.

Besser noch: Ab Frühjahr 2020 wird die Zusammenarbeit sogar so weit ausgebaut, dass ihr sogar EA Access via Steam abonnieren könnt. Das Abonnement ermöglicht euch dann den Zugang zu den enthaltenen kostenlosen Vollversionen, Traisl-Versionen, Rabatten und mehr auch auf der Valve-Plattform.