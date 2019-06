Kurz vor dem Start der E3 hat Electronic Arts noch einmal dem PC-Abo-Service Origin Access ein Update verpasst. Neu ist nun unter anderem Battlefield V mit von der Partie.

Abonnenten von Origin Access dürfen sich sowohl im Rahmen des Basic- als auch des Premier-Abonnements auf neue Vollversionen freuen. Kurz vor der E3 hat Electronic Arts dem PC-Service ein Update verpasst und präsentiert neue Titel via The Vault.

Namhaftester Vertreter ist dabei natürlich der immer noch aktuelle Shooter Battlefield V, der nun ohne zusätzliche Kosten über das monatlich zu bezahlende PC-Abonnement zur Verfügung steht. Der aktuelle Teil des Franchise verfügt neben dem klassischen Multiplayer-Modus erstmals auch über einen Battle-Royale-Part und spielt im Zweiten Weltkrieg.

Daneben gibt es mit Beholder 2, dem klassischen Star Wars: Battlefront aus dem Jahr 2004 und Snake Pass noch drei weitere Neuzugänge in The Vault. Exklusiv Abonnenten von Origin Access Premier steht hingegen Breathedge zur Verfügung. In diesem Spiel versucht ihr als ganz normaler Kerl im Weltraum zu überleben, was nicht immer einfach ist. Hauptgrund: Ihr bekommt es mit unsterblichen Hühnern zu tun!