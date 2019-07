Xbox-Gamer können sich schon länger das Spiele-Abonnement EA Access von Publisher Electronic Arts zulegen. Ab dem heutigen Donnerstag ist der Service nun auch auf der PlayStation 4 verfügbar.

Wie geplant ging heute EA Access auch auf der PlayStation 4 an den Start und bietet Gamern auf der Sony-Konsole nun eine weitere Möglichkeit, relativ kostengünstig gegen ein monatliches Entgelt Zugriff auf etliche Vollversionen von EA sowie kooperierenden Third-Party-Partnern zu erhalten. Zudem bringt ein Abo wie gewohnt auch 10 Prozent Rabatt auf Käufe bei EA sowie die Play-First-Trials mit sich, in deren Rahmen ihr EAs Neuveröffentlichungen vorab ausprobieren könnt.

Der Kostenpunkt für ein EA-Access-Abo liegt auf der PS4 monatlich bei 3,99 Euro sowie bei 24,99 Euro für ein komplettes Jahr. Dafür erhaltet ihr zum Start Zugriff auf die nachfolgenden PS4-Titel:

Auch rund um die Bundesliga wurde in FIFA 19 nun das Team of the Season gekürt.