Die Electronic Entertainment Expo war einst die wichtigste Messe im Videospielbereich, verlor aber auch schon vor Corona und im Rahmen der Pandemie dann endgültig ihren Glanz. 2023 sollte einen Neustart markieren, doch die diesjährige Messe wurde schlussendlich mangels relevanter Teilnehmer abgeblasen. Steht das gleiche Schicksal für 2024 und 2025 ebenfalls schon fest?

Die ESA war zusammen mit neuen Partnern bereits in die konkrete Planung der E3 2023 eingestiegen, die der einst so wichtigen Videospielmesse zu altem Glanz hätte verhelfen sollen. Reihenweise sprangen die großen Hersteller und Entwickler jedoch ab, weshalb die diesjährige Ausgabe bekanntermaßen abgeblasen wurde. Stattdessen hat Geoff Keighley die Wichtigkeit seines Showcase Summer Game Fest weiter ausgebaut, um das Entwickler und Publisher auch eigene Showcases platziert haben.

Ein endgültiges Ende für die E3 sollte die Absage in 2023 indes nicht darstellen, doch möglicherweise wird es auch 2024 und 2025 keine E3-Comeback geben. Das jedenfalls legen neue Unterlagen des Los Angeles City Tourism Board nahe, die scheinbar eine Absage des Events für die nächsten Jahre hinter verschlossenen Türen bestätigen.

Via ResetEra ist ein Dokument aufgetaucht, in dem die Tourismusbehörde beispielsweise die in Hotels gebuchten Übernachtungen auswertet. Dort findet sich in einer Fußnote zu den Zukunftsaussichten bereits der konkrete Hinweis: "Includes E3 cancellations für 2024 & 2025".

Geht man davon aus, dass die ortsansässige Tourismusbehörde schon mehr weiß, ist die im Übrigen noch ausstehende offizielle Absage der E3 2024 und E3 2025 wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die diesjährige E3 2023 war am 30. März 2023 ad acta gelegt worden. Sollte es ein offizielles Statement der ESA geben, erfahrt ihr davon natürlich auch auf Gameswelt!