Während einige Schwergewichte der Branche in diesem Jahr keine Pressekonferenz im Rahmen der E3 2019 in Los Angeles abhalten, kehrt eine kultige Ausgabe aber auch in diesem Jahr zurück. Hier gibt es dazu alle Details!

Die diesjährige E3 in Los Angeles wird im Vergleich zum Vorjahr etwas abgespeckter ausfallen, schließlich veranstalten Electronic Arts und Sony dieses Mal keine eigene Pressekonferenz bzw. ein Media Briefing zum Start in die Branchenmesse. Neben Microsoft, Ubisoft, Bethesda und Nintendo (mit einer Direct-Konferenz) ist aber auch auf ein weiteres Unternehmen Verlass: Devolver Digital.

Der kleinere Publisher machte sich in der jüngeren Vergangenheit dank der wohl kultigsten und abgedrehtesten Pressekonferenz auf der E3 einen Namen, auch wenn man selbst nicht unbedingt die namhaftesten Spiele zu zeigen hat. Dennoch kehrt das Event erfreulicherweise auch 2019 wieder zurück.

Via Twitter hat der Publisher nun bekannt gegeben, dass die diesjährige E3-Pressekonferenz am Sonntag, den 09. Juni 2019 abgehalten wird. Der Startschuss wird dann um 19:00 Uhr Ortszeit fallen. Aufgrund der Zeitverschiebung ist es bei uns daher dann schon Montag, der 10. Juni 2019 um 04:00 Uhr morgens.

Im Übrigen gab man im Vorfeld aber noch keine weiteren Infos zum Event preis, so dass wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten können, was Devolver Digital auf der E3 2019 alles zeigen wird. Eines dürfte aber sicher sein: Die Pressekonferenz fällt voraussichtlich genauso wild und verrückt aus, wie in den vergangenen Jahren.