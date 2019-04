Nach dem Erfolg von Dying Light wurde zwischenzeitlich ja auch ein Sequel offiziell angekündigt, doch um dieses wurde es in der Folgezeit lange ruhig. Wann gibt es denn endlich frische Infos und Eindrücke?

Dying Light ist eines von vielen Zombie-Spielen, das durchaus als gelungen und auch als kommerzieller Erfolg galt. Kein Wunder also, dass Entwickler Techland im vergangenen Jahr Nägel mit Köpfen machte und ein Sequel offiziell ankündigten. Für die Vorstellung von Dying Light 2 nutzte man die Bühne der großen Branchenmesse E3 2018 in Los Angeles, doch seither gab es reichlich wenig frische Infos zum Titel.

Dying Light 2 ist gewissermaßen in der Versenkung verschwunden und Fans der Reihe fragen sich mittlerweile denn, wie es um den Nachfolger bestellt ist und wann es endlich frische Infos gibt. Techland hat nun endlich ein Einsehen und hat sich diesbezüglich nun geäußert.

We're bringing Dying Light 2 to #E3. We can't wait to show you the latest look at our most ambitious project to date.

See you there!#DyingLight2 #E32019 pic.twitter.com/sSSgN7xCsw