Bevor Hideo Kojima bei Konami ausstieg, sollte eigentlich Silent Hills zusammen mit Walking-Dead-Star Norman Reedus für Furore sorgen. Das Horrorspiel wurde bekanntermaßen eingestellt, doch die zuvor veröffentlichte Teaser-Demo P.T. wurde zum Kultobjekt. Diese wurde nun abermals nachgebaut - im neuen PS4-Exklusivspiel Dreams.

Nach den Erfolgen der LittleBigPlanet-Reihe werkelte Entwickler Media Molecule mittlerweile seit vielen Jahren an Dreams. Ende letzten Jahres kamen die Macher einen entscheidenden Schritt weiter und starteten endlich die lange versprochene Beta-Testphase ihres Baukastenspiels. Dreams setzt euch nämlich kaum irgendwelche Grenzen, wenn es darum geht, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und eigene Spielerlebnisse mit den verschiedenen Tools zu kreieren.

Das hat nun auch erste Fans des eingangs angesprochenen Silent Hills sowie des vorab veröffentlichten Teasers P.T. angezogen. Seitdem Konami die Demo zum eingestellten Spiel nämlich aus dem PlayStation Store entfernt hat, gab es immer wieder fleißige Fans, welche die verschiedensten Neuauflagen programmiert und kostenfrei zum Download zur Verfügung gestellt haben - zumindest bis Konami dazwischen ging und genaue Remakes des eigenen Titels aus dem Netz entfernen ließ.

PT recreated in Dreams pic.twitter.com/VdwlXY21rp — Sergeant Bike (@sergeantbike) 20. Januar 2019

Via Twitter ist nun aber ein neuer Clip aufgetaucht, der eine detailgetreue Nachbildung von P.T. eben im PS4-Exklusivtitel Dreams zeigt. Die nächste Nachahmung steht also bereits auf dem Programm und kommt dem Original dem Clip nach zu urteilen verblüffend nahe. Hier und da werden aber auch einige technische Limitierungen sichtbar, was am beeindruckenden Gesamtergebnis jedoch nichts ändert.

Bleibt abzuwarten, wie lange zunächst einmal besagter Clip im Netz zu sehen sein wird, denn diese verstößt prinzipiell schon gegen die Verschwiegenheitsvereinbarung mit Media Molecule, welcher die Teilnehmer an der Beta von Dreams prinzipiell zustimmen müssen.

Die Vollversion von Dreams soll im Laufe des Jahres 2019 für die PS4 erscheinen.