Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age

Nachdem Dragon Quest XI: Echoes Of An Elusive Age zuvor bereits für PS4 veröffentlicht worden war, folgt in absehbarer Zeit nun endlich auch die Switch-Umsetzung. Ein Release-Termin wurde nun auf der E3 bekannt gegeben.

In der heutigen Direct-Konferenz von Nintendo zur E3 2019 in Los Angeles spielte auch die Definitive Edition von Dragon Quest XI eine Rolle. Das mit dem vollständigen Namen auf Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age hörende Spiel war zuvor bereits für die Switch bestätigt gewesen, ein Termin stand aber noch aus.

Dieser Umstand gehört nun der Vergangenheit an, denn die Definitive Edition hat für Nintendos Hybrid-Konsole mit dem 27. September 2019 nun einen Release-Termin erhalten; die Wartezeit bis dorthin fällt dementsprechend überschaubar aus.

In der Definitive Edition des Rollenspiel-Epos dürft ihr euch über eine erweiterte Handlung ebenso freuen wie über neue Monster, schnellere Kämpfe und der Möglichkeit, in frühere Dragon-Quest-Welten zu reisen. Dabei könnt ihr auch zwischen einer modernen 3D-Ansicht und den 16-bit-Versionen des Spiels hin und her wechseln.