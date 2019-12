In Kürze erscheint Dragon Quest Builders 2 offiziell auch für den PC; vorab könnt ihr euch anhand einer neuen XXL-Demo selbst ein Bild machen.

Das bereits für PS4 und Switch veröffentlichte Dragon Quest Builders 2 soll ab dem 10. Dezember 2019 auch für den PC erhältlich sein. Wer interessiert, jedoch im Vorfeld noch nicht vollends überzeugt ist, der bekommt nun ein passendes Angebot von Square Enix an die Hand. Noch vor dem Release des Hauptspiels gibt es nun nämlich eine kostenfreie XXL-Demo zum Download.

Via Steam könnt ihr euch die Probierversion von Dragon Quest Builders 2 ab sofort herunterladen. Diese soll euch noch vor dem Release einen ausgiebigen Einblick in die Bauoptionen geben, welche euch auch in der PC-Fassung des Spiels erwarten.

Was könnt ihr in der Demo konkret tun? Auf eurem Werdegang zum Baumeister könnt ihr die ersten drei Gebiete des Spiels erkunden: das Tutorial-Gebiet, das verlassene Eiland des Erwachens und einen Großteil von Grünfeld. Wer sich nach der Demo zum Kauf der Vollversion entscheidet, wird die Speicherdaten aus der Demo direkt in diese übertragen können.

Auf dem PC wurde das Spiel speziell für die Steuerung an Maus und Tastatur angepasst. Außerdem sind hier direkt alle drei zusätzlichen DLC-Pakete enthalten, die zuvor für Konsolen veröffentlicht wurden. Wer bis zum 06. Januar 2020 auf Steam zuschlägt, erhält außerdem als Boni folgende Bonus-Inhalte: Anleitungen für Dekoratives Heilkraut, das Dragon-Quest-Logo, fünf Siegelblöcke, Dekorativer Chimärenflügel sowie Pixelige Königskinder und Legendäre Erbfolge.