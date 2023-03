Rollenspieler weltweit sind gespannt, ob Bioware bei Dragon Age: Dreadwolf wieder die Kurve kriegt nach Mass Effect: Andromeda und dem Anthem-Flop. Nun gibt es gute Nachrichten auf personeller Seite.

Für Bioware hängt viel davon ab, bei Dragon Age: Dreadwolf gute Arbeit abzuliefern. Zuletzt lief es nicht gut für die einstigen Rollenspiel-Platzhirsche. Mass Effect: Andromeda kam nur verhalten an und Anthem war ein Totalausfall. Das scheint auch Bioware bewusst zu sein, denn augenscheinlich versucht der Entwickler, sich personell solide aufzustellen.

Wie nun bekannt wurde, hat Bioware den früheren Executive Producer von Dragon Age, Mark Darrah, wieder mit ins Boot geholt. Darrah hatte das Studio Ende 2020 gemeinsam mit Casey Hudson verlassen. Harrah soll nun offenbar als Berater für Dragon Age: Dreadwolf sicherstellen, dass das Spiel nicht an die Wand gefahren wird.

Harrah gehörte schon früh zum wichtigen Kader des Studios und hat in der Vergangenheit an einigen bemerkenswerten Titeln mitgearbeitet, unter anderem am Baldur's Gate, Shattered Steel, Neverwinter Nights und Jade Empire. Bei Dragon Age Origins fungierte er als Executive Producer, später übernahm er als Project Director die Verantwortung für die gesamte Reihe.

Abgesehen davon scheint Bioware die Produktion des Spiels mächtig anzukurbeln - wie es heißt, stößt nun ein Großtel des Mass-Effect-Teams dazu, um Dragon Age: Dreadwolf zu finalisieren:

"Unser Studio konzentriert sich darauf, das bestmögliche Dragon Age: Dreadwolf zu entwickeln, während das Kernteam von Mass Effect seine Arbeit an der Vorproduktion fortsetzt", so Gary McKay, General Manager von BioWare, gegenüber VentureBeat. "Wir fahren fort, Dreadwolf zu verbessern und zu polieren und konzentrieren uns dabei auf die Dinge, die unseren Fans am wichtigsten sind. Während wir diese neue Erfahrung weiter mit dem Vermächtnis der Serie verbinden, wird Mark Darrah dem Team als Berater beitreten und bringt seine jahrelange Erfahrung aus der Arbeit an Dragon Age mit. Wir sind stolz darauf, dieses Team mit einer starken Führung an der Spitze zu haben, das gemeinsam daran arbeitet, die Vision, die wir für das Spiel haben, umzusetzen."

Darrah zurückzuholen, dürfte einige Mühen gekostet haben. Der Dragon-Age-Producer hatte sich nach seinem Abgang nicht unbedingt positiv über die Entwicklungsprozesse seines früheren Arbeitgebers geäußert. In einem YouTube-Video hatte Darrah ordentlich abgeledert und mit den Worten "Bioware Magic is bullshit" eine ziemlich klare Aussage getroffen.

Wann wir nun endlich mal Ergebnisse sehen und einen ersten Eindruck bekommen, was uns in Dragon Age: Dreadwolf erwartet, steht weiterhin in den Sternen, denn einen Release-Zeitraum haben EA und Bioware bisher nicht mal ansatzweise genannt. Gleiches gilt für das neue Mass Effect, dass offenbar noch auf kleiner Flamme in der Pre-Production vor sich hinköchelt.