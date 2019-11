Dass an Dragon Age 4 gearbeitet ist, wurde zwischenzeitlich ja bestätigt, doch viel mehr ist bislang nicht zum neuen RPG-Teil bekannt. Das könnte sich womöglich schon bald ändern.

Im Rahmen eines aktuellen Quartalsbericht hatte EA zuletzt Hoffnungen zerstört, dass das nächste Dragon Age schon halbwegs zeitnah erscheinen könnte. Demnach ist der Release von Dragon Age 4 noch in sehr weiter Ferne, doch handfeste erste Infos könnte es womöglich trotzdem schon bald geben.

Grund zur Annahme liefert eine neue Nachricht beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dieser dreht sich um den mittlerweile zehnten Jahrestag des Dragon-Age-Universums, der am 04. Dezember begangen wird. Das Datum ist aber nicht der einzige Hinweis, der eine 4 mit sich trägt.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!