Unerfreuliche Nachrichten aus dem Hause id Software: Doom Eternal und Doom 64 werden nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Für eine Plattform herrscht allerdings noch mehr Ungewissheit.

Eigentlich sollte DOOM Eternal noch in diesem Jahr, am 22. November erscheinen. Auch die Portierung von DOOM 64 war für diesen Tag angesetzt. Nun haben der Entwickler id Software und Publisher Bethesda bekannt gegeben, dass die beiden Shooter ins nächste Jahr verschoben werden. Während es für PC, PS4 und Xbox One einen neuen Termin gibt, wurde die Switch-Version auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund nennt das Unternehmen Schwierigkeiten, seine Standards in Bezug auf Spielgeschwindigkeit und Feinschliff fristgerecht einzuhalten.

Das neue Release-Datum ist der 20. März 2020. Die Switch-Version wird erst später veröffentlicht. Darüber hinaus hat das Studio noch einige andere Änderungen im bezug auf DOOM Eternal bekannt gegeben, die von Interesse sind: