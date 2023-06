Offiziell erscheint Diablo IV erst am 6. Juni 2023, Vorbesteller dürfen aber jetzt schon loslegen. Allerdings erleben einige Fans auf der PlayStation 5 aber noch Login-Probleme. Die Community hat bereits einen Workaround gefunden, der aber etwas seltsam ist.

Nach einigen Beta-Phasen und weiteren Testrunden steht Diablo IV nun tatsächlich kurz vor dem Release. Am 6. Juni 2023 erscheint das Action-Rollenspiel von Blizzard endlich, Vorbesteller dürfen aber jetzt schon loslegen. Allerdings erfahren einige PlayStation-5-Spieler noch Login-Probleme, dafür hat die Community jetzt aber einen Fix gefunden.

Woran es genau liegt, dass manche Spieler auf PS5 sich nicht einloggen können, ist scheinbar nicht bekannt. Es heißt lediglich "Es konnte keine gültige Lizenz für Diablo IV gefunden werden". Aber ein Workaround existiert und der ist durchaus fragwürdig. Wie die Community herausfand, müsst ihr einfach nur Geld ausgeben. Kein Scheiss jetzt.

Demnach wird der Login auf PlayStation 5 möglich, wenn ihr im PlayStation Store Euros oder Dollar in Platin investiert. Die Premium-Währung von Diablo IV kostet im kleinsten Paket 1,99 Euro für 200 Platin, alternativ könnt ihr auch bis zum 100 Euro für 11.500 Platin loswerden.

Sicherlich wird bei Blizzard schon mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Solltet ihr hingegen auf Xbox oder dem PC in den Kampf ziehen, stehen die Chancen gut, dass ihr keine Probleme habt. Ersten Berichten zufolge laufen die Server stabil und ihr müsst nicht erst stundenlang in der Warteschlange hängen, bis ihr Lilith die Stirn bieten dürft. Die zahlreichen Beta-Phasen und Server Slams scheinen in diesem Zusammenhang also geholfen zu haben.