Diablo IV nähert sich immer weiter seinem Release am 6. Juni und Blizzard lässt uns bis dahin keine Ruhe mehr. In der kommenden Woche gibt es einen weiteren Livestream zum Spiel.

Es tut sich noch was vor dem Release von Diablo IV. Dass am Wochenende vom 12. Mai nochmals eine offene Beta, Server Slam genannt, stattfinden wird, um die Server einem Stresstest zu unterziehen, sollte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Sicherlich keine schlechte Idee, denn zum Release am 6. Juni dürfte mit einem brutalen Ansturm zu rechnen sein. Hoffentlich schafft es Blizzard im Gegensatz zu etlichen anderen Herstellern, mal einen vernünftigen Launch hinzulegen und nicht in technischen Problemen zu ersticken, wie derzeit Star Wars Jedi: Survivor oder auch Redfall.

Vor der Beta gibt es aber nochmals einen Livestream, wie Blizzard im aktuellen Devblog verkündete. Selbiger findet am Mittwoch, den 10. Mai um 20 Uhr auf den YouTube- und Twitch-Kanälen des Studios statt. Als Hosts könnt ihr mit Diablo-Chef Rod Fergusson, Game Director Joseph Piepiora, Product Management Director Kegan Clark und Associate Director of Community Adam Fletcher rechnen.

Und worum geht es im Stream? Offensichtlich vor allem darum, was euch nach Abschluss der Kampagne erwartet: "Am 6. Juni startet Diablo IV, und eure Aufgabe, die Dunkelheit zu bekämpfen, die Sanktuario erstickt, beginnt. Liliths teuflischen Plan zu vereiteln ist für das Überleben der Menschheit unerlässlich, aber was erwartet euch, wenn sich der Vorhang für die Hauptquestline schließt und die Season beginnen?"

Laut Ankündigung dreht sich also alles um den Ablauf der Seasons, um kosmetische Gegenstände und um den optionalen Battle Pass. Das dürfte nochmals interessante Erkenntnisse geben, denn gerade wenn es um Seasons und Battle Pass geht, ist die Skepsis der Fans noch recht groß, während das Spiel selbst, ausgehend vom Feedback aus den Betas, bereits sehr gut ankommt.