So schnell vergeht die Zeit: Das vor allem auch anfangs umstrittene Diablo Immortal ist zwischenzeitlich ein Jahr alt geworden - und dieses Jubiläum wird von Bizzard Entertainment natürlich gebührend gefeiert.

So setzt Blizzard die Reise in Sanktuario mit neuen Updates und Inhalten in Diablo Immortal fort. Euch erwarten eine neue Zone samt einer eigenen Questreihe, höhere Höllen-Schwierigkeitsstufen, eine neue Fertigkeit für jede Klasse, ein PvP-Ereignis in der offenen Welt, neue Nebenquests und noch mehr.

Bei der neuen Zone handelt es sich um die Wiege der Uralten, eine mystische Insel, die von einsiedlerischen Menschen bewohnt wird. Bereits ab dem 15. Juni schlagt ihr dort das nächste Kapitel der Hauptquestreihe auf, mit neuen Nebenaufgaben, Kopfgeldern und Gegnertypen. Und die angesprochenen höheren Höllen-Schwierigkeitsstufen stellen euch so richtig auf die Probe!

In Sachen Waffen könnt ihr jetzt zwei Sätze gleichzeitig anlegen. Mit diesen zwei zusätzlichen primären Ausrüstungsplätzen gibt es dann insgesamt acht. Jeder Satz Waffen hat seine eigene Haupthand und Nebenhand und bietet im Kampf mehr Möglichkeiten. Jede Klasse erhält zudem eine zusätzliche Fertigkeit, die auf Stufe 53 freigeschaltet wird und für Gruppen nützlich ist oder aber bestimmte Nischen füllt, um die Fertigkeiten-Sets aller Klassen abzurunden.

Im Reliquiar der Hölle gibt es sechs neue Reliquiar-Bosse und einen neuen Spielmodus namens "Reliquiarsturm". Hier werdet ihr in derselben Instanz auf die Bosse treffen. Wenn ihr weitere Fortschritte auf den Höllen-Schwierigkeitsstufen macht, werden weitere Bosse freigeschaltet, die für exklusive kosmetische Belohnungen bekämpft werden können.

Zum Abschluss gibt es das PvP-Ereignis "Eroberer". Eine uralte Kampfgrube, in der die Fahirischen Aristokraten brutale Spiele veranstaltet haben, wurde in Shassar entdeckt. Für begrenzte Zeit könnt ihr dort am Event teilnehmen und legendäre Belohnungen verdienen. Das Ereignis bietet tägliche Aufgaben und Herausforderungen, die durch Teilnahme an Matches abgeschlossen werden können.

Eine brandneue Klasse ist ebenfalls noch im Anflug und wird in Kürze vorgestellt.