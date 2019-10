Es scheint schon fast nur noch Formsache zu sein, dass Blizzard Entertainment morgen Abend auf der BlizzCon Diablo IV endlich ankündigt. Im Vorfeld gibt es nun noch einmal neue Gerüchte rund um den neuen Teil, die wieder ein deutlich düsteres Setting nahelegen.

Diablo II bleibt weiter das Darling des Franchise, auch weil Fans den aktuelleren dritten Teil der Serie wegen der optischen Aufmachung mitunter harsch kritisierten. Blizzard Entertainment entschied sich in Diablo III nämlich für einen deutlich farbenfroheren Auftritt, was unter den Anhängern nur bedingt gut ankam. Neue Gerüchte besagen nun, dass man sich deshalb auch wieder von dieser optischen Aufmachung verabschiedet und das neue Diablo IV wieder deutlich düsterer werden soll.

Ein Leak von Reddit-Nutzer Practicalbrush12 besagt, dass der farbenfrohe Style aus Diablo III im neuen Teil der Vergangenheit angehören wird. Insgesamt wird sich Diablo IV demnach wieder deutlich mehr am so beliebten zweiten Teil orientieren. Alles wird dünkler und mehr von Grautönen geprägt sein, überall liegen Leichen herum und auch sonstige Stilelemente aus dem zweiten Teil sollen ein Comeback feiern.

Der neueste Teil der Serie soll darüber hinaus aber nicht nur ein Abklatsch von Diablo II werden, sondern wird sich losgelöst vom visuellen Auftritt auch einige Scheiben von Diablo III abschneiden. Unter anderem soll das im dritten Teil fortentwickelte Kampfsystem übernommen und verfeinert werden.

Die Spielwelt wird laut dem Reddit-Nutzer groß ausfallen, es ist aber gegenwärtig unklar, ob es sich insgesamt um eine komplett offene Spielwelt handeln wird. Allerdings ist diese insoweit frei begehbar, dass ihr euch im neuen Diablo auch auf die Nutzung von Mounts einstellen müsst. Dem Vernehmen nach wird Diablo IV außerdem einen Koop-Support für bis zu vier Spieler und womöglich um einen PvP-Modus erhalten. Mit dem Barbar, dem Druiden und dem Magier will Practicalbrush12 zudem bereits drei Klassen bestätigt wissen.

Der Nutzer hat in der Vergangenheit durchaus mit seinen Leaks ins Schwarze getroffen und scheint daher gute Quellen zu haben. Unter anderem veröffentlichte er in der Vergangenheit schon zutreffende Infos zu Ghost Recon Breakpoint oder Pokémon Schwert / Schild vor der offiziellen Bekanntgabe.

This lines up with everything I've heard about Diablo IV.



The game is shaping up well and is definitely what fans would want out of the game. Takes what people loved about D2 style, improves on D3 combat. https://t.co/5aXaQk528M