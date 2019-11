Alle guten Dinge sind drei. Nach den ersten beiden Teilen erscheint auch Devil May Cry 3 für die Switch. An diesem Tag erscheint der Switch-Port.

Am 20. Februar 2020 erscheint die Devil May Cry 3 Special Edition als digitaler Download für Nintendo Switch! Devil May Cry 3 ist ein Prequel der Action-Serie und präsentiert einen jüngeren Dante, Jahre vor den Ereignissen von Devil May Cry. Die Handlung enthüllt Dantes Erlebnisse bis hin zum Showdown gegen seinen Zwillingsbruder Vergil, der eine Pforte in das Reich der Dämonen öffnen will.

Devil May Cry 3 führt das „Style“-basierte Kampfsystem ein, das sechs verschiedene Optionen bietet. Jeder Stil zeichnet sich durch unterschiedliche Fähigkeiten aus und ihr könnt eure bevorzugten Angriffe mit verstärkten Spezialattacken aufwerten – und so eine Extra-Dosis Strategie in ihre Kämpfe bringen. Devil May Cry 3 war darüber hinaus das erste Spiel der Reihe, in dem Spieler im Kampf zwischen den ausgerüsteten Waffen wechseln können.

Die Special Edition bringt nun das komplette Paket auf Nintendo Switch, inklusive Vergil als spielbarem Charakter und den 9.999 Stockwerken des Bloody-Palace-Überlebensmodus. Mit der Switch ist Devil May Cry 3 darüber hinaus erstmals auch unterwegs spielbar.