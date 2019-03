Die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis 2019 stehen fest. Ein Titel hat sogar gleich viermal die Chance auf eine Auszeichnung.

Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreises 2019 stehen fest. Aus zahlreichen Einreichungen ermittelte die Jury die Anwärter auf die Preise in 13 Kategorien. Der Sieger des Publikumspreises als 14. Kategorie wird ab dem 6. März 2019 per Online-Voting bestimmt. Der Deutsche Computerspielpreis ist mit Preisgeldern in Höhe von 590.000 Euro dotiert und wird von der Bundesregierung und dem game – Verband der deutschen Games-Branche verliehen. Die Preisträger werden am 9. April 2019 im Admiralspalast in Berlin ausgezeichnet. Durch die Gala führt Entertainerin Ina Müller.

Das deutsche Mystery-Abenteuer Trüberbrook hat in diesem Jahr die besten Chancen. In gleich vier Kategorien hat der Titel Chancen auf die Trophäe. In der Hauptkategorie Bestes Deutsches Spiel wurden folgende Spiele nominiert:

supertype (kamibox)

Trüberbrook (Bildundtonfabrik / Headup Games)

Unforeseen Incidents (Backwoods Entertainment / Application Systems Heidelberg)

Auch in den anderen recht hoch dotierten Kategorien, Bestes Jugendspiel, Beste Innovation und Beste Inszenierung ist Trüberbrook mit dabei. Beim Deutschen Computerspielpreis werden aber auch Internationale Entwicklungen ausgezeichnet, allerdings ohne Dotierung. Die Nominierten für die Beste Internationale Spielewelt sind Kingdom Come: Deliverance, Marvel's Spider-Man und Red Dead Redemption. Das Beste Internationale Multiplayer-Spiel wird aus Forza Horizon 4, Red Dead Online und Super Smash Bros. Ultimate gewählt. Die komplette Liste aller Kategorien findet ihr unterhalb dieser Meldung.