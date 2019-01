Quantic Dream hat schon mehrere Top-Hits auf der PlayStation abgeliefert, zuletzt Detroit: Become Human für die PS4. Schon bald könnte es nun die nächste Ankündigung des Entwicklerteams geben.

Mit Detroit: Become Human hat Entwickler Quantic Dream mal wieder einen cineastisch inszenierten und Story-intensiven Top-Titel auf der PlayStation 4 abgeliefert. Das im Mai letzten Jahres veröffentlichte Spiel hat sich seither mehr als zwei Millionen Mal verkauft und das Studio richtet seinen Blick nun bereits in das neue Jahr 2019.

Anlässlich des Jahreswechsels meldete sich das französische Entwicklerstudio via Twitter zu Wort, um sich für das "fabelhafte Jahr 2018" bei der Community zu bedanken. Gleichzeitig ließ man auch durchblicken, dass es schon bald eine neue Ankündigung geben wird.

"Wir werden schon bald mit einigen großartigen Neuigkeiten zurück sein", so Quantic Dream über den Kurznachrichtendienst. Seither wird im Netz schon eifrig spekuliert, wobei es sich bei dieser Ankündigung handeln könnte. Am heißesten dürfte das Gerücht um einen DLC zu Detroit: Become Human sein, doch offiziell bestätigt ist das natürlich längst nicht. Daneben sind ein komplett neuer Titel vom Team um David Cage oder gar eine Übernahme durch Sony denkbar. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auch 2019 auf dem Laufenden.

Quantic Dream hatte vor Detroit: Become Human unter anderem mit Heavy Rain und auch Beyond: Two Souls für Furore gesorgt. Unser Detroit: Become Human Review könnt ihr hier noch einmal nachlesen.