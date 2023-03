Nach anfänglich solidem Start von Destiny 2: Lightfall läuft es derzeit nicht so wirklich rund bei Bungies Shooter. Eine außerplanmäßge Wartung nebst Downtime und Hotfix soll heute am Abend einiges richten.

Es knirscht im Gebälk von Destiny 2: Lightfall. Nachdem es in der vergangenen Nacht erneut zu massiven Problemen gekommen ist, steht für heute eine zusätzliche Downtime an. Neben Login-Problemen, Fehlermeldungen und Warteschleifen gab es Meldungen über fehlende Lizenzen, inkorrekte Silberbeträge und verzögerte Abwicklung von Käufen, sodass Bungie die Server bereits zweitweise offline nehmen musste, um Korrekturen durchzuführen.

Mittlerweile hat sich die Lage halbwegs beruhigt, ganz rund läuft das Spiel dennoch nicht, zumal noch etliche Probleme auf der To-Do-Liste stehen, die in den vergangenen Tagen aufgekommen sind. So mussten unter anderem einige Rüstungs-Mods und exotische Waffen deaktiviert werden, es gibt gehäufte Meldungen über Abstürze speziell auf PS5, unsichbare Charaktere nach Interaktion bei den Wertschätzungen und wie wir selbst eben feststellen konnten, passen die in den Tooltips beim Mouseover angezeigten Rüstungsmods nicht immer zu den tatsächlich angelegten Mods, was für Probleme mit dem Loadout-System spricht.

Man darf nun gespannt sein, denn Bungie hat via Twitter für heute Abend eine außerplanmäßige Wartung angekündigt. Selbige soll um 17 Uhr mit Arbeiten im Hintergrund beginnen, die Server werden von 18 bis voraussichtlich 20 Uhr nicht verfügbar sein. Ab 21 Uhr soll, wenn alles klappt, wieder reibungsloses Spielen möglich sein. Bungie nutzt die Downtime, um einen Hotfix mit der Versionsnummer 7.0.0.3 auf allen Plattformen einzuspielen.

Was genau der Hotfix beheben soll, ist allerdings noch ungewiss. Bungie hat bisher noch keine Patchnotes zu dem Update veröffentlicht - das geschieht im Normalfall während der Wartung. Bleibt also zu hoffen, dass Bungie wenigstens die dicksten Probleme beseitigt. Wünschenswert wäre das, denn morgen um 18 Uhr soll das Wettrennen um den World First beim neuen Raid "Wurzel der Albträume" starten und da wären unsichtbare Spieler, gesperrte Mods und Waffen sowie Serverprobleme sicherlich nicht hilfreich.