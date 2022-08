Praktisch. Kurz nach dem Showcase von Destiny 2 startet die 18. Season mit dem Titel Saison der Plünderer. Bungie hatte aber noch einige weitere Überraschungen im Gepäck.

Wie schon im Vorfeld geleaked, entführt euch Destiny 2: Saison der Plünderer in ein Piratenszenario im Weltraum. Gefallenenkönigin Eramis ist zurück und hat eine Piratenflotte erschaffen, um im ganzen Universum Relikte und Schätze zu rauben. Klar, dass ihr diese nicht in die Hände fallen dürfen.

Dazu bekommt ihr die Hilfe einiger prominenter NPCs wie Spider, aber ihr erhaltet auch eine eigene Ketch und könnt über die Saison eine Crew aufbauen - zumindest bis zum 6. Dezember, dann nämlich soll die 18. Saison des Spiels enden.

Das neue Thema bringt neue Aktivitäten mit sich. Ketchcrash ist ein neues Event für sechs Spieler, in dem ihr die Piratenschiffe der Gefallenen attackiert. In Expeditionen geht es um das Aufspüren vergrabener Schätze und in Pirate Hideouts müsst ihr Kartenteile finden, um Piratenverstecke aufzuspüren und natürlich zu plündern.

Des weiteren ist, wie angekündigt, der Umbau der letzten Elementarkraft Arkus ins neue System mit an Bord, ebenso wie neue Waffen mit thematischen Spezialitäten. Als Raid könnt ihr euch über die Rückkehr von King's Fall freuen, der am 26. August starten soll.

Destiny 2: Die Hexenkönigin - Saison der Plünderer - Trailer In Destiny 2 startet heute die Saison der Plünderer und das geht nicht ohne einen schicken Trailer als Appetitmacher.

Aber es gab noch mehr, denn Destiny 2 gibt es ab sofort auch im Epic Games Store und nicht mehr nur auf Steam. Zur Feier des Tages gibt es beim Kauf den 30th Anniversary DLC kostenlos, zudem sind in dieser Woche alle Erweiterungen kostenlos spielbar. Das geleakte Fortnite-Crossover mit neuen kosmetischen Gegenständen findet übrigens ebenfalls statt, zudem kommt auch ein Crossover mit Fall Guys.

Und noch eine gute Nachricht: Dank Überarbeitungen der Engine wird es keine weiteren Sunsets mehr geben, sprich die aktuellen Inhalte und Locations bleiben zukünftig bestehen.