In einem Livestream hat Bungie gestern Abend Nägel mit Köpfen gemacht, was die neue Saison in Destiny 2 betrifft. Hier bekommt ihr einen Überblick über die Roadmap der nächsten Monate im Sci-Fi-Titel, die als "Saison der Dämmerung" bezeichnet werden.

Entwickler Bungie hatte zuvor bereits einen ersten Trailer zur "Saison der Dämmerung" in Destiny 2 veröffentlicht, ließ am gestrigen Mittwochabend aber nun auch handfeste Details zur neuen Season im Sci-Fi-Hit folgen. Der Startschuss der neuen Staffel fällt demnach am 10. Dezember 2019; diese wird anschließend bis in den Februar 2020 hinein reichen.

In der mittlerweile neunten Season von Destiny 2 bekommt ihr dabei wieder etliche neue Inhalte an die Hand, darunter zwei In-Game-Events, zwei neue exotische Waffen und mehr.

Ab dem 10. Dezember gibt es zum Start für Season-Pass-Inhaber den neuen Sundial-Modus bzw. auf Deutsch Die Sonnenuhr. Im neuen PvE-Modus müsst ihrmit Niruul zunächst einen neuen Bossgegner bezwingen. Alle Spieler, also auch die ohne Season Pass, können sich ab diesem Termin auf die Jagd nach dem neuen Saison-Artefakt "Die Laterne des Osiris" begeben. Mit "Eliminierung" wartet zudem ein neues PvP-Modus, mit "Rostlande" eine neue PvP-Karte. Abgerundet wird dieser Tag durch zwei neue Obelisken.

Mit solchen geht es am 17. Dezember weiter, denn dann folgen die weiteren Obelisken Nessus und EDZ. Im Rahmen von "Die Sonnenuhr" wartet mit Ozletc der nächste Bossgegner und zudem startet das Winter-Event. Der 24. Dezember bringt das Eisenbanner-Event dieser Season mit sich und abermals einen Sundial-Boss. Am 07. Januar kann "Die Sonnenuhr" dann auch im legendären Schwierigkeitsgrad absolviert werden.

Alle weiteren geplanten Inhalte könnt ihr der obigen Grafik entnehmen.