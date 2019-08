Dell und Alienware geben sich in dieser Woche auf der gamescom die Ehre und haben ein großes Portfolio für PC-Gamer im Gepäck. Wir verschaffen euch hier einen Überblick, was euch alles erwartet.

Der neue Alienware Aurora Gaming-PC

Ein breites Spektrum an Hardware präsentieren Dell und Alienware in Köln auf der diesjährigen gamescom. Dabei will man sowohl die Herzen von Hardcore-Gamern als auch die von Neulingen gleichermaßen höher schlagen lassen.

Im Fokus steht vor allen Dingen der Alienware Aurora, ein Gaming-PC im neuen Legend-Design. Dieser wurde von Alienware erstmals Anfang 2019 präsentiert und ist der erste Desktop-PC überhaupt mit diesem Design. Das neue Gehäuse, das der Mid-Tower-Klassiker nun erhalten hat, macht ihn kompakter als zuvor. Mit Intel Core CPUs der neunten Generation und NVIDIA GeForce GPUs soll der Alienware Aurora auch ein wahres Kraftpaket sein.

An Neulinge richtet sich die preisbewusste Dell-G-Serie, von der es den neuen Dell G5 Desktop zu sehen gibt. Es ist der erste Desktop-PC dieser Serie, der in einem kompakten und zugleich erweiterbaren Format erscheint. An Bord sind unter anderem Prozessoren bis hin zu Intel i9 K-Series CPUs sowie VR-fähige NVIDIA GeForce GTX und RTX GPUs oder AMD Radeon GPUs.

Der riesige Alienware 55 OLED Gaming Monitor AW5520QF

Breit gefächert ist die Auswahl an neuen Gaming-Displays, darunter das Flaggschiff: der Alienware 55 OLED Gaming Monitor AW5520QF. Er ist der weltweit erste OLED-Gaming-Monitor mit der stattlichen Größe von 55 Zoll und kommt ebenfalls im Legend-Design und mit einer variablen Bildwiederholrate von 120 Hz daher. Die Grau-zu-Grau-Reaktionszeit liegt bei nur 0,5 Millisekunden. Außerdem gibt es in diesem Segment auch den Alienware 34 Curved Gaming Monitor AW3420DW sowie den Alienware 27 Gaming Monitor AW2720HF zu sehen. Neue Peripheriegeräte wie ein Gaming-Keyboards und -Mäuse runden das Portfolio ab.

Dell und Alienware findet ihr auf der gamescom 2019 in Halle 2 an Stand C059 und in Halle 7 an Stand B030.