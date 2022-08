Nachdem Death Stranding zunächst lange Zeit exklusiv der PlayStation vorbehalten war, erschien auch eine PC-Umsetzung - und diese kommt nun überraschenderweise auch in den Xbox Game Pass. Jetzt stellt sich heraus: Im Hinblick darauf war Sony tatsächlich gar nicht involviert.

Ein von Sony geprägter Titel, der auf der Xbox gar nicht verfügbar ist, plötzlich zumindest im PC Game Pass und damit in einem Angebot von Microsoft? Dieser Umstand sorgte zuletzt für etwas Staunen, doch bei Death Stranding kommt es tatsächlich so: Ab dem morgigen 23. August werdet ihr den von Hideo Kojima und seinem Entwicklerstudio erschaffenen Titel im Abo-Format von Microsoft vorfinden. Machen Sony und Microsoft nun also gemeinsame Sache? Am Ende vielleicht gar noch häufiger? Davon kann scheinbar längst nicht die Rede sein!

Wie sich nun herausstellt, hatte Sony bei der Entscheidung, Death Stranding auch in Microsofts PC Game Pass zu platzieren, seine Hände gar nicht mit im Spiel. Das bestätigte das Unternehmen selbst nun in einem Statement gegenüber PushSquare.

"Alle Dinge, die in Zusammenhang mit der PC-Veröffentlichung von Death Stranding stehen, werden von Kojima Productions und 505 Games gemanagt. Sony ist in diese Aktion in keinster Weise eingebunden", so Sony.

Sony besitzt zwar die Rechte an Death Stranding und hat die Entwicklung des Spiels für den zunächst PlayStation-exklusiven Release auch finanziert, in Bezug auf die PC-Umsetzung scheinen dem Unternehmen aber dennoch ein Stück weit die Hände gebunden zu sein. Möglicherweise gibt es also unterschiedliche Lizenzierungsvereinbarungen in Bezug auf die Plattformen, wenngleich von einer Xbox-Version des Titels weiter keine Rede ist. Dennoch: Dass Death Stranding nun im PC Game Pass auftaucht, dürfte Sony wohl nur bedingt gefallen.

Die Aktion könnte auch ein Ausfluss der neu eingegangenen Kooperation von Kojima Productions mit Microsoft sein. Mittlerweile arbeitet das Entwicklerstudio mit den Xbox Game Studios zusammen, um die leistungsfähige Cloud-Technik in einem neuen Titel anzuwenden. Worum es sich dabei handelt und ob dieser dann exklusiv der Xbox vorbehalten bleibt, steht noch nicht offiziell fest.