Nach langem Warten ist Death Stranding seit knapp einem Monat endlich für die PS4 erhältlich. Doch wie steht es nun eigentlich um ein Sequel zum Kojima-Titel? Ein solches gibt es zumindest schonmal nur unter einer Bedingung.

Hideo Kojima hat sich nach seinem Ausscheiden bei Konami mit Death Stranding selbst verwirklicht und einen eher ungewöhnlichen wie experimentellen Titel abgeliefert, an dem sich die Geister scheiden. Zahlreiche Spieler hätten aber dennoch natürlich Interesse am PS4-Titel.

Wie es um ein Sequel tatsächlich bestellt ist, das steht derzeit in den Sternen. Allerdings hat sich Kojima selbst nun gegenüber Vulture geäußert und eingeräumt, dass es einen Nachfolger dann nur unter einer Bedingung geben würde: Die Arbeiten daran müssten "wieder von Null beginnen", so dass ihr euch wohl auch im Falle eines Death Stranding 2 nicht auf einen Nachfolger im eigentlichen Sinne bzw. im des oftmals praktizierten Stils "more of the same" freuen dürft.

Was konkret Kojima mit der Phrase meint, lässt der Kult-Entwickler wie gewohnt offen - und damit auch Raum für Spekulationen. In welcher Form ein Death Stranding 2 sich also vom ersten Teil unterscheiden würde, bleibt abzuwarten.

Allerdings könnte womöglich Walking-Dead-Star Norman Reedus wieder zu sehen sein und ein Comeback feiern, denn mit dem Schauspieler möchte Kojima nach eigenen Angaben künftig weiter zusammenarbeiten. Während der Arbeiten an Death Stranding seien die beiden enge Freunde geworden.