Das neue Prügelspiel Dead or Alive 6 wurde ja erst kürzlich in den März dieses Jahres verschoben. Dafür überrascht Koei Tecmo nun anderweitig: Im Vorfeld gibt es nun eine überraschende Beta-Testphase.

Nach der ärgerlichen Verschiebung der Vollversion von Dead or Alive 6 auf den 01. März 2019 überrascht Koei Tecmo die Fans des Franchise dieses Mal auf eine positive Art und Weise. Ohne vorherige Ankündigung hat man nun nämlich eine Beta-Testphase verfügbar gemacht, die Anhängern der Reihe einen frühen Blick auf das kommende Beat'em-Up-Vergnügen ermöglicht. Allerdings kommen leider nicht alle Gamer zum Zug.

Die Beta-Testphase steht ausschließlich auf Sonys PlayStation 4 bereit, macht also einen Bogen um die später ebenfalls unterstützten Plattformen PC und Xbox One. Auf der PS4 dürfen zudem nicht alle Interessierten teilnehmen, denn die besagte Beta ist ausschließlich Abonnenten des kostenpflichtigen PlayStation Plus vorbehalten.

Der Download des Clients ist seit heute Nachmittag möglich und ihr könnt direkt loslegen. Die Beta-Testphase für die PS-Plus-Mitglieder wird bis zum Montag, den 14. Januar 2019 andauern und endet um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Welche Inhalte sind an Bord? Die Beta umfasst fünf spielbare Charaktere: Kasumi, Ayane, Hayate, Hayabusa und Newcomer Diego. Alle Protagonisten können online im Versus-Modus gezockt werden; weitere Spielmodi gibt es in der Beta nicht. Außerdem ist auch nur eine Stage an Bord, so dass die Beta insgesamt eher den Umfang einer klassischen Demo-Version hat.