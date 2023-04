Erst am vergangenen Freitag wurde das Zombie-Sequel Dead Island 2 nach langer Wartezeit veröffentlicht - und schon jetzt hat das Spiel erste Meilensteine geknackt.

So bestätigten die Macher heute im Rahmen einer Pressemail, dass Dead Island 2 am Freitag, den 21. April einen Start nach Maß erwischt hat. Laut Deep Silver und den Dambuster Studios konnte das lange auf sich warten lassende Zombie-Sequel bereits über eine Million Exemplare verkaufen - der erste Meilenstein ist insoweit bereits geknackt.

Und auch sonst zeigen sich die Spieler durchaus unternehmungsfreudig im Titel. Binnen der ersten 72 Stunden am Wochenende haben die über eine Million Käufer schon mehr als 11 Millionen Stunden in Dead Island 2 zockend verbracht.

28 Millionen Mal sind Gamer bereits im Spiel gestorben - also doppelt so häufig wie es Einwohner in Los Angeles gibt. Auf Seiten der Zombies gab es naturgemäß laut ersten internen Erhebungen noch mehr Tode, denn von diesen mussten satte 1,1 Milliarden ihr endgültiges Ableben verkraften. Dabei haben diese 756 Millionen Gliedmaßen verloren, 45 Millionen Zombies wurden gar in zwei Hälften geschnitten.

Das Zombie-Sequel ist für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC zu haben.