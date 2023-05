Anlässlich des siebten Jubiläums von Dead by Daylight gab es einen großen Stream - und in dessen Rahmen wurden gleich zwei neue Videospiele innerhalb des Horror-Franchise angekündigt.

Nicht nur Dead by Daylight selbst geht in ein weiteres inhaltliches Jahr und hat dann auch in Jahr 8 ordentlich was zu bieten. Wir wir bereits berichteten, fällt der Startschuss Mitte Juni mit dem Sci-Fi-Horror-Kapitel "End Transmission". Darüber hinaus wurden jetzt nämlich auch noch die Arbeiten an gleich zwei neuen Spielen im Horror-Universum des Spiels bestätigt - und die haben es durchaus in sich.

So kooperiert Behaviour Interactive mit Supermassive Games, um ein neues, interaktives Singleplayer-Story-Spiel rund um Dead by Daylight abzuliefern. Damit holt man sich viel Expertise ins Haus, denn Supermassive ist im Singleplayer-Horror-Bereich hoch dekoriert unterwegs. Zu den Werken des Entwicklerstudios zählen immerhin renommierte und ausgezeichnete Horror-Titel wie Until Dawn, The Dark Pictures Anthology und The Quarry.

Für diesen Titel versprechen die Macher nicht weniger als "ein intensives erzählerisches Erlebnis im Dead-by-Daylight-Universum, bei dem es um Leben und Tod geht". Weitere Infos zu diesem Spiel sollen im Laufe des weiteren Jahres bekanntgegeben werden.

Zuvor war auch das Team von Midwinter Entertainment der Familie von Behaviour Interactive beigetreten - und dieses werkelt ebenfalls an einem neuen Dead-by-Daylight-Spiel. Hierbei handelt es sich um einen Multiplayer-PvE-Titel, der sich mit Themen wie Habgier befassen soll. Teams von bis zu vier Spielern können im Spielverlauf dann eine seltsame neue Ecke des Reichs der Entität erobern.

Fernab des Videospielbereichs gibt es rund um das Horror-Franchise weitere Projekte. Im März war eine Zusammenarbeit mit Atomic Monster und Blumhouse publik geworden, die eine Verfilmung von Dead by Daylight zum Ziel hat. Das Einstellungsverfahren für den Regisseur und den Drehbuchautor des Films ist derzeit im Gange. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Und: In Kooperation mit Titan Comics wird Ausgabe 1 des Comics zur Horror-Marke ab Anfang Juni im Handel sowie in digitaler Form erhältlich sein.