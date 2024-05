Dead by Daylight feiert sein achtjähriges Jubiläum und aus diesem Grund gibt es gleich reihenweise Ankündiungen zum Horror-Dauerbrenner - Dungeons & Dragons, Castlevania und 2v8-Modus inklusive.

Anlässlich des achtjährigen Jubiläums von Dead by Daylight hat Behaviour Interactive in einem Livestream reihenweise neue Inhalte für das Horrorspiel angekündigt. So wurden beispielsweise zwei von insgesamt schon sechs weiteren geplanten Kapiteln vorgestellt. Als Nächstes steht zunächst einmal ein Kapitel zur Kultmarke Dungeons & Dragons auf dem Plan, das den Bösewicht Vecna in den Fokus rückt.

In Dead by Daylight ist Vecna dann als der Lich bekannt und darf sich als neuer Killer austoben. Ergänzend dazu wird es hier mit Barde Aestri Yazar einen neuen Überlebenden sowie mit "Vergessene Ruinen" auch eine neue Karte geben; Letztere führt euch in einen mysteriösen Dungeons voller Easter Eggs für D&D-Fans. In das Gameplay soll indes das Sammeln von Loot sowie magischen Gegenständen ebenfalls eingebunden werden, wie das Würfeln.

Das D&D-Kapitel ist ab dem 3. Juni 2024 im Spiel verfügbar und feiert gleichzeitig auch das 50-jährige Jubiläum der D&D-Reihe. Ein weiteres Kapitel ist zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr 2024 wird dann an Castlevania angelehnt sein.

Fernab der neuen Kapitel wurde auch der 2v8-Spielmodus für Dead by Daylight angekündigt, welcher eine neue Spielerfahrung verspricht. Ein solcher Modus wurde in der Community vielfach gewünscht und lässt künftig zwei Killer gegen acht Überlebende auf einer größeren Karte antreten. Auch werden hierfür dann mehrere Gameplay-Anpassungen vorgenommen, darunter der Ersatz von Talenten durch ein Klassensystem und das Hinzufügen von Käfigen anstelle von Haken. Weitere Infos zum Spielmodus sollen in einem Livestream im Juli bekanntgegeben werden.

Mit What the Fog wurde außerdem ein neues Koop-Roguelite-Spiel für zwei Gamer aus der Welt von Dead by Daylight angekündigt. Hier schlüpft ihr in die Rolle von Dwigt, Claudette oder Feng Min, arbeitete zusammen und müsst in einer feindlichen Welt überleben. Dabei gilt es Monster und Bosse zu bezwingen und mehr. Der Titel ist ab sofort erhältlich und lässt sich kostenlos mit einem Behaviour-Account beziehen. Die Anzahl der Keys für lau ist jedoch beschränkt; kriegt ihr keinen mehr, könnt ihr das Spiel auch bei Steam regulär erwerben.

Und: Der zuvor bestätigte PvE-Action-Horror-Shooter mit dem Arbeitstitel Project T will künftig auch die Community schon in die Entwicklung einbinden. Aus diesem Grund könnt ihr euch nun für ein Insider-Programm melden, um exklusive Neuigkeiten und die Möglichkeit zu erhalten, an Spieltests teilzunehmen und euer Feedback zum Spiel zu teilen.