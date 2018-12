Einst als Modifikation gestartet, entwickelte sich das Survival-Game DayZ schnell zum eigenständigen Kulttitel. Viele Jahre sind vergangen, in denen sich das Projekt bei Steam im Early Access befand, doch jetzt steht endlich die Vollversion in den Startlöchern.

Schon länger deuteten die Macher von Bohemia Interactive an, dass der einstige Überraschungserfolg DayZ endlich den Early Access verlassen und als Vollversion erscheinen wird. Heute machte das Studio in einer Pressemeldung nun endgültig Nägel mit Köpfen.

So kündigten die Entwickler nun an, dass das Open-World-Survival-Spiel noch in diesem Jahr in der Version 1.0 auf dem PC via Steam starten wird. Als Release-Termin nannte man nun den 13. Dezember 2018. Damit nimmt das jahrelange Warten seit dem Early-Access-Start im Jahr 2013 endlich ein Ende.

Die frühe Spielversion des Survival-Titels hatte in der Zwischenzeit bereits mehr als vier Millionen Spieler angezogen. Während der Entwicklungszeit wurde die verwendete Technik kommplett überarbeitet und das Spiel um zahlreiche neue Features erweitert. Künftig dürfen nun endlich bis zu 60 Überlebende auf einem Server das komplett ohne Skript auskommende Gameplay-Szenario genießen. Wer in DayZ stirbt, verliert seinen Charakterfortschritt und muss von vorne beginnen.

Zuvor war im November eine neue Beta-Version des Spiels veröffentlicht worden; diese markierte gleichzeitig auch das bislang größte Update in der Geschichte des Spiels. Die am 13. Dezember nun eingeplante Version 1.0 geht zum Preis von 37,99 Euro in den Verkauf; bis dahin gilt der Early-Access-Preis von 27,99 Euro weiter. Die Xbox-Variante soll das Game-Preview-Programm Anfang 2019 verlassen.