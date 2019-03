Am Wochenende hat Sony Bend endlich den Gold-Status des Endzeit-Actionspiels Days Gone bestätigt, so dass dem Release nun nichts mehr im Wege stehen dürfte. Doch wie geht es eigentlich danach weiter? Wird es auch DLC-Inhalte geben?

Mehrmals musste Sony das vielversprechende Open-World-Actionspiel Days Gone samt Endzeit-Setting verschieben, doch am Wochenende konnte Sony Bend endlich den ersehnten Gold-Status verkünden. Dem PS4-exklusiven Release am 26. April 2019 sollte damit nichts mehr dazwischen kommen, so dass ihr euch in die große Spielwelt stürzen dürft. Doch was geschieht danach?

Bislang war die Frage, ob Days Gone auch DLC-Inhalte erhalten wird, nicht beantwortet - doch das hat sich jetzt geändert. Laut dem Entwicklerstudios wird es nämlich mindestens einen bislang noch unangekündigten, größeren DLC nach dem eigentlichen Release geben. Was euch dabei konkret erwartet, wurde allerdings zunächst noch nicht bekannt.

David Lee, Community Manager von Sony Bend, ließ in einem Interview lediglich durchblicken, dass man in einem Zusatzinhalt die Hintergrundgeschichten der Charaktere aufgreifen und näher beleuchten wolle. Dadurch sollen die Spieler eine noch tiefere Bindung zu den Protagonisten aufbauen.

Wann der große Story-DLC zu Days Gone erhältlich sein wird, steht ebenfalls noch in den Sternen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.