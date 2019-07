Auf der diesjährigen E3 2019 wurde nach vorherigen Leaks mit Darksiders Genesis ein neuer Teil der apokalyptischen Reihe angekündigt, der durchaus andere Wege geht. Vom neuen Spiel gibt es neben der Standard Edition auch eine Sammler-Edition, die es durchaus in sich hat.

Sammler unter euch können sich statt der Standard Edition auch die streng limitierte Nephilim Edition des kommenden Darksiders Genesis sichern. Diese Spielfassung ist weltweit auf 5.000 Exemplare begrenzt und kann ab sofort vorbestellt werden. Interessierte sollten also schnell sein.

Was macht die Nephilim Edition so besonders? Diese beinhaltet nicht nur das neue Videospiel, sondern bringt darüber hinaus auch das offizielle Brettspiel "Darksiders: The Forbidden Land" mit sich. Damit hat es sich aber noch nicht, was in Anbetracht des stolzen Preises von 379,99 Euro aber auch schon eine Überraschung gewesen wäre. Daneben sind außerdem mit von der Partie:

Darksiders Genesis Spiel

Offizielles Brettspiel "Darksiders: The Forbidden Land"

Strife Figur

Steelbook

Artbook

Soundtrack

Sticker-Sammlung

Die reguläre Collector's Edition, die es darüber hinaus ebenfalls noch gibt, kostet 109,99 Euro auf dem PC sowie 119,99 Euro auf Konsolen und umfasst alle Extras der Nephilim Edition mit Ausnahme des Brettspiels.

Einen Release-Termin für Darksiders Genesis, das für PC, Xbox One, PS4, Switch und Stadia erscheint, gibt es weiter noch nicht.