Noch viele weitere neue D&D-Spiele in Arbeit

Die The Game Awards 2019 brachten auch die überraschende Ankündigung einer Neuauflage des Baldur's-Gate-Klassikers Dark Alliance mit sich. Dabei wird es sich aber bei weitem nicht um das einzige neue Dungeons-&-Dragons-Projekt handeln.

Für Fans von Dungeons & Dragons brechen rosige Zeiten an: Erst kürzlich wurde eine Neuauflage von Dark Alliance bestätigt, doch das Action-Rollenspiel wird kein Einzelfall im großen Rollenspiel-Universum bleiben. Vielmehr sollen sich gleich mehrere weitere Videospiele in Arbeit befinden, die bereits in der näheren Zukunft vorgestellt und veröffentlicht werden sollen.

Das ist umso erfreulicher, als dass Dungeons & Dragons der Videospielwelt zuletzt eher fern blieb. Chris Cocks, President von Wizards of the Coast, bestätigte nun gegenüber GamesIndustry.biz, dass sich das aber ändern wird. Schon in der nahen Zukunft soll es demnach "sieben oder acht" neue Spiele geben, die auf die Welt von Dungeons & Dragons zurückgreifen.

Dark Alliance wird eines dieser sieben oder acht neuen Spiele sein, die sich aktuell in Arbeit befinden. In dem Statement bekräftigt er, dass die einzelnen Titel sich auf eine "Vielzahl von Genres" erstrecken werden. Mit diesen möchte man die "narrativen Möglichkeiten, die Charakter-Entwicklung, die Kampfmöglichkeiten und mehr" innerhalb des großen Universums öffnen. Zu den Genres, die er konkret anführt, zählen auch groß angelegte Kampfspiele und Grand Strategy. Explizit ist in diesem Kontext auch von neuen Singleplayer-Erfahrungen die Rede, aber auch von "kooperativen Perspektiven".

Es könnten also schon kurz- bis mittelfristig etliche weitere Neuankündigungen neben Dark Alliance auf uns zukommen. Dark Alliance selbst befindet sich bei dem in Montreal ansässigen Studio Tuque Games in Arbeit, das aus früheren Ubisoft-Veteranen besteht. Der spiritueller Nachfolger zu Baldur's Gate: Dark Alliance soll im Herbst 2020 veröffentlicht werden.