Fans der klassischen RPG-Reihe Baldur's Gate haben erneut Grund zur Freude, denn mit dem Spin-Off Dark Alliance feiert nun ein weiterer Kult-Klassiker ein Comeback!

Baldur's Gate: Dark Alliance wurde ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht und gilt gewissermaßen als Kult-Klassiker. Die RPG-Reihe bekam im Spin-Off einen deutlich actionlastigeren Hack'n'Slash-Ansatz und versteht sich als Action-RPG. Der Titel feiert nun in Form einer Neuauflage ein Comeback!

So wurde nun bestätigt, dass Wizards of the Coast mit Dark Alliance nun ein Reboot als ersten intern entwickelten Titel in Arbeit hat. Es wird gleichzeitig das erste Spiel im Dungeons-&-Dragons-Universum sein, das via Wizards of the Coast veröffentlicht wird.

Die traditionelle Top-Down-Perspektive wird in Dark Alliance ad acta gelegt und durch eine Third-Person-Perspektive über die Schulter des Hauptcharakters ersetzt. Die Neuauflage des Kult-Klassikers wird außerdem sowohl einen Online-Multiplayer-Modus als auch einen kooperativen Couch-Koop für bis zu vier Spieler zu bieten haben.

Im Rahmen der The Game Awards 2019 wurde ein erster Trailer präsentiert, den ihr euch weiter unten ansehen könnt. In diesem sind populäre Charaktere wie Drizzt Do'Urden, Cattie-Brie, Bruenor und Wulfgar zu sehen.

Dark Alliance wird im Herbst 2020 für PC und Konsolen erscheinen; welche Konsolenplattformen konkret gemeint sind, ist indes noch nicht bekannt. Über welche Plattformen der PC-Release erfolgen wird, ist noch nicht bestätigt.