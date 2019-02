CD Projekt RED werkelt gegenwärtig am vermeintlichen Sci-Fi-Blockbuster Cyberpunk 2077, doch noch gibt es weiter keinen Release-Termin. Dafür ließen die Macher nun durchblicken, wann wohl das nächste Mal mit frischen Spieleindrücken zu rechnen sein wird.

Im vergangenen Jahr auf der E3 in Los Angeles ließ CD Projekt RED endlich die Katze aus dem Sack und zeigte das neue Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erstmals ausführlicher. Unter anderem wurde dort eine umfassende Gameplay-Demo gezeigt, die ihr euch auch weiter unten unter dieser Meldung noch einmal zu Gemüte führen könnt.

Seither gab es zwar immer mal wieder neue Infohappen rund um das Spiel, handfeste neue Spielszenen veröffentlichten die Witcher-Macher aber nicht mehr. Jetzt steht jedoch fest, wann ihr spätestens wieder mit solchen rechnen dürft.

Via Twitter ließen die Entwickler nun vom Stapel, dass Cyberpunk 2077 auch in diesem Jahr wieder auf der E3 sein wird. Spätestens im Rahmen der E3 2019 im Juni wird es direkt aus Los Angeles also wieder die nächste Präsentation des Titels geben. Die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich als recht hoch einzustufen, dass es bis dato aber um das Spiel weitestgehend ruhig bleiben wird.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 28. Februar 2019

Cyberpunk 2077 befindet sich seit mehreren Jahren in Arbeit und gilt als einer der am meisten erwarteten Titel überhaupt. Die ursprüngliche Ankündigung erfolgte bereits 2012, doch richtig Fahrt nahmen die Entwicklungsarbeiten erst nach dem Abschluss von The Witcher 3 auf. Einen Release-Termin gibt es wie erwähnt noch nicht; auch die finalen Plattformen des Titels wurden noch nicht genannt. Am wahrscheinlichsten sind gegenwärtig PC, PS4 und Xbox One, doch auch ein Next-Gen-Release könnte - je nach Zeitfenster - noch nicht vom Tisch sein. Wir halten euch auf dem Laufenden.