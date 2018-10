Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED gilt gemeinhin als einer der größten Blockbuster in den kommenden Monaten - das zumindest ist die Hoffnung der Spieler. Offizielle Angaben zum Release-Termin gab es bis dato nämlich noch nicht. Hoffnung macht jetzt aber der türkische Publisher des Titels.

Auf der diesjährigen E3 2018 hatte Cyberpunk 2077 aus dem Hause CD Projekt RED endlich seinen ganz großen Auftritt. Das neue Sci-Fi-Rollenspiel der Macher von The Witcher 3: Wild Hunt enttäuschte nicht und gilt seither als eines der am meisten ersehnten Spiele überhaupt. Doch wann erscheint der Titel eigentlich?

Offizielle Angaben seitens der Entwickler gibt es zum Release-Termin weiter nicht. In Anbetracht dessen, dass die E3-Demo eine Pre-Alpha-Version war, ist auch eine längere verbleibende Entwicklungszeit sehr wohl denkbar, auch wenn Cyberpunk 2077 mittlerweile inhaltlich vollständig ist. Dass wir nicht mehr unbedingt bis 2020 warten müssen, bis das RPG erscheint, lässt nun ein neuer Tweet des türkischen Publishers des Titels erhoffen.

Bilkom veröffentlichte bereits The Witcher 3 in der Türkei und wird das auch bei Cyberpunk 2077 - so die Nachricht bei Twitter, die darüber hinaus aber eben auch noch eine entscheidende weitere Info beinhaltete: Dort ist explizit vom kommenden Jahr 2019 die Rede.

Dass Bilkom nicht gerade ein dahergelaufener Publisher ist, zeigt über die Kooperation mit CD Projekt RED hinaus auch die Tatsache, dass das Unternehmen in der Türkei bereits mit Warner Bros. oder Apple zusammenarbeitete. Der Tweet hat also prinzipiell durchaus Gewicht. Ob Bilkom die entsprechende Info aber tatsächlich in Gesprächen mit CD Projekt RED erfahren hat und einer offiziellen Ankündigung womöglich einfach nur zuvor gekommen ist, ist nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden und hoffen das Beste - für 2019!